Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

Новак Джокович — Роджер Федерер: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Новак Джокович — Роджер Федерер: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open
Ставки / Прогнозы 0

Экс пятая ракетка мира комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак ДжоковичРоджер Федерер в 1/2 финала Australian Open — 2020.

Ставка: победа Джокивича с форой (-6.5) гейма за 1.68.

«Давайте скорее обсудим противостояние Новака Джоковича и Роджера Федерера. Очень сложно идёт игра у Федерера на этом турнире. Тяжело ему приходится. С матчболов еле отскочил Роджер в последнем матче. Было то ли 7, то ли 8 матчболов у Сандгрена. Он их не использовал. Именно в концовке Роджер Федерер находит ключики к победе.

Однако Новак Джокович теннисист иного масштаба и играет не на пике, хотя на эту встречу Роджер настроится по-особому. Идеально подходят корты для Джоковича, как будто они специально создавали это покрытие под серба. Раньше были зелёные корты. Скорее всего, Джокович выиграет с форой (-6,5) гейма. Давайте смотреть и болеть».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020