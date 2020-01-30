Новак Джокович — Роджер Федерер: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович — Роджер Федерер в 1/2 финала Australian Open — 2020.



Ставка: победа Джокивича с форой (-6.5) гейма за 1.68.



«Давайте скорее обсудим противостояние Новака Джоковича и Роджера Федерера. Очень сложно идёт игра у Федерера на этом турнире. Тяжело ему приходится. С матчболов еле отскочил Роджер в последнем матче. Было то ли 7, то ли 8 матчболов у Сандгрена. Он их не использовал. Именно в концовке Роджер Федерер находит ключики к победе.



Однако Новак Джокович теннисист иного масштаба и играет не на пике, хотя на эту встречу Роджер настроится по-особому. Идеально подходят корты для Джоковича, как будто они специально создавали это покрытие под серба. Раньше были зелёные корты. Скорее всего, Джокович выиграет с форой (-6,5) гейма. Давайте смотреть и болеть».



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