«Металлург» — «Йокерит»: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг — «Йокерит».
Ставка: минимум 6 шайб в матче за 2.34.
«Из Хельсинки в Магнитогорск – романтика — «Йокерит» прилетает играть с «Магниткой», в которой творит гениальный Мозякин, но при этом магнитогорцы не выглядят какой-то невероятной силой.
«Йокерит» провёл довольно крутую домашнюю серию – в последних трёх матчах заброшено 11 шайб, но и пропущено достаточно. У «Магнитки» тоже всё достаточно хорошо с точки зрения привлекательности игры.
Я думаю, что в этой встрече, а команды впервые пересекаются между собой, нас ждёт довольно результативный хоккей. Так как «Магнитке» просто нужны очки, а «Йокерит» играет невероятно результативно, то я думаю, что здесь нас ждёт верх – тотал больше 5,5 можно брать и наслаждаться игрой больших мастеров», — сказал Казанский.
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