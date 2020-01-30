«Мирандес» – «Севилья»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Кубка Испании

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2019/2020 «Мирандес» – «Севилья».



Ставка: победа «Севильи» с форой (-1) за 1.85.



«Севилья» является опытным и успешным кубковым бойцом, вспомните их победы в Лиге Европы. Сейчас к этому добавилась стабильность и в чемпионате, хорош де Йонг, прибавляем к нему Наваса, Нолито, Мунира, получаем минимум расслабленности и максимум концентрации. Это очень важный фактор для подобных матчей.



«Мирандес» уже вошёл в историю, забравшись так далеко. Приезд «Севильи» для местных болельщиков будет большим праздником. Хозяева постараются сделать всё возможное, чтобы пройти дальше, но для меня фаворит в этой паре очевиден», — сказал Гратакос.



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