«Металлург» — «Йокерит»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Йокерит».



Ставка: «Металлург» не проиграет за 1.45.



«Металлургу» сейчас нужны очки, а в домашних матчах он играет неплохо, поэтому у магнитогорцев есть хорошие шансы на победу в этой встрече. Конечно, «Йокерит» также будет стараться победить, но фактор домашней площадки решит исход матча.



«Металлург» свой прошлый матч проиграл в гостях «Авангарду» с разгромным счётом 1:6, и тяжело сказать, как это поражение скажется на предстоящих матчах. «Авангард» сейчас очень сильный соперник, поэтому «Металлург» не смог ничего противопоставить омичам, а «Йокерит», тем более в домашней встрече, «Металлургу» по силам.



Магнитогорску нужно реабилитироваться перед своими болельщиками, да и не думаю, что «Металлург» проиграет два матча подряд. Если магнитогорцы хотят попасть в плей-офф, то дома нужно стабильно набирать очки.



«Йокерит» сейчас находится не в лучшей форме, потому что если он и побеждает, то в одну шайбу, а против лидеров чемпионата терпит поражения, как, например, в матчах против СКА (1:4) и «Барыса» (1:5). Финский клуб играет неровно. Думаю, что это как раз их уровень. Команда Лаури Марьямяки неспособна стабильно побеждать, и её можно назвать крепким середняком Запада.



Если говорить о результативности, то много шайб не жду от этой встречи, так как командам нужны очки, и они сыграют в закрытый хоккей, а небольшим фаворитом является «Металлург». Я поставлю на то, что хозяева не проиграют в основное время», — сказал Вуйтек.



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