СКА — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Авангард».



Ставка: «Авангард» не проиграет за 1.85.



«Это две команды, которые сейчас показывают качественный хоккей, но, по моему мнению, Омск сейчас выглядит чуть лучше. Я считаю, что предстоящие соперники в хорошей форме, и в целом они являются третьей и четвёртой командами по силе в КХЛ, а уступают они только «Ак Барсу» и ЦСКА.



«Авангард» сейчас показывает отличные результаты, он находится на серии из восьми побед подряд в последних матчах, и в гостевом матче омичи как минимум не проиграют. СКА, конечно, прибавляет, но всё равно ещё не дотягивает до уровня «Авангарда».



Правда, СКА усилился, так как в тренерский штаб вошёл Валерий Брагин. Я считаю, что он поможет команде, потому что это опытный тренер, и руководство команды сделало верный шаг. Тем более сейчас в СКА начинают регулярно играть несколько хоккеистов, которые выступали в молодёжной сборной под руководством Брагина, поэтому он их знает, и молодые игроки получат шанс себя проявить в СКА.



Не думаю, что «Авангард» убедительно выиграет, но всё-таки я отдаю ему небольшое предпочтение. Также можно отметить, что в последних трёх личных встречах «Авангард» не проигрывал в основное время. Сейчас тенденция продолжится, и, думаю, основное время завершится со счётом 3:3», — сказал Вуйтек.



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