Дэниел Роман — Муроджон Ахмадалиев: прогноз Александра Беленького на бой 31 января

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький дал прогноз на бой Дэниел Роман (27-2-1 10 КО) — Муроджон Ахмадалиев (7-0-0 6 КО).
Ставка: победа Ахмадалиева за 1.40.
«Семь боев всего провёл Ахмадалиев на профессиональном ринге. А ему уже дают возможность выйти на чемпионский бой. Роман — парень неплохой, Флореса побеждал. Но нельзя его называть доминирующим чемпионом. У Ахмадалиева богатая любительская карьера: он брал медали на чемпионате мира, на Олимпиаде в Рио в 2016-м. Он очень быстр, техничен и для этого веса хорошо бьёт.
У Романа профессионального опыта гораздо больше. 30 боев он провёл. Но ударом серьёзным этот товарищ не обладает. А это означает, что Ахмадалиев не будет его опасаться, будет вести свой бой, где-то рисковать.
Не знаю, как именно Ахмадалиев выиграет, но выиграет. Может и нокаутом закончить, но вполне может здесь всё закончиться решением судей. Но считаю, что Ахмадалиев не даст усомниться в победе. Он более перспективный боец и может это показать. Так что ставлю на победу Ахмадалиева», — сказал Беленький.
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