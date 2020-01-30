«Мирандес» — «Севилья»: прогноз Александра Вишневского на матч Кубка Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2019/2020 «Мирандес» — «Севилья».



Ставка: победа «Севильи» в один мяч за 3.85.



«Мирандес» — единственная оставшаяся в розыгрыше Кубка короля команда не из Примеры. Скорее всего, «Мирандес» последует примеру остальных участников 1/8 финала из Сегунды и Сегунды В и тоже не пробьётся в четвертьфинал, ведь соперник у «Мирандеса» очень сильный: «Севилья» идёт третьей в чемпионате. Команда Хулена Лопетеги мало пропускает и не слишком много забивает, так что в матче с участием «Севильи» града голов ждать не приходится. Из 11 побед «Севильи» в чемпионате 7 были одержаны с разницей в один мяч и 4 – с разницей в два мяча.



«Мирандес» на своём поле наверняка сможет оказать достойное сопротивление «Севилье». В домашних матчах «Мирандес» не проигрывал с 24 августа, хотя с тех пор принимал немало крепких команд Сегунды, которые по своей силе сравнимы с командами из нижней половины турнирной таблицы Примеры. С учётом всего этого выбираю ставку на победу «Севильи» с разницей в один мяч. Это достаточно рискованно, но при коэффициенте выше 3,8 вполне оправданно», — сказал Вишневский.



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