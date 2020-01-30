Деметриус Андраде — Люк Килер: прогноз Александра Беленького на бой

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький дал прогноз на бой Деметриус Андраде (28-0-0 17 КО) — Люк Килер (17-2-1 5 КО).



Ставка: минимум 7 раундов в бое за 1.70.



«Здесь фаворит очевиден, это Деметриус Андраде. Килера ни во что не ставят. Понятно, что ирландец проиграет, ему выигрывать просто нечем. У него удара нет, а по классу подготовки он очень сильно уступает Андраде. Бойцы из разных категорий. И, скорее всего, здесь дело дойдёт до нокаута. Но я совсем не уверен, что Андраде сразу же сможет срубить соперника.



Как мне кажется, Килер здесь поторгуется за свою честь, сразу не ляжет. Семь раундов он вполне способен простоять. Нокаутом Килер проигрывал, но было это достаточно давно всё-таки. С той поры он поднабрал уверенности, наглости. А таких парней зачастую не так легко уронить. Андраде пробить может, но это не то, чем он славится. Давно он не выигрывал быстро. Были у него нокауты в последних боях, но оба случились в 12-м раунде. Так было с Акавовым и с Нельсоном. Много побед по очкам.



Так что я предположу, что и здесь быстро Андраде не выиграет. Минимум семь раундов будет в бою», — сказал Беленький.



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