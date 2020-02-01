«Локомотив» — «Партизан»: прогноз Михаила Поленова на матч товарищеского турнира в Катаре

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Кубка Матч Премьер в Катаре «Локомотив» — «Партизан».
Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.17.
«Этот матч — загадка с разных точек зрения. Во-первых, не очень представляем, чего хотят команды от этого турнира, что ложится в основу их подготовки и что будет конечной целью. Второй момент — не очень хорошо представляем, а каком состоянии команды подходят к этому турниру. В-третьих, непонятно, какие задачи ставятся на турнир.
А задачи здесь бывают достаточно серьёзно сформулированы, это всё же трофей. Например, тот же «Партизан» — приглашённая команда, представляет не Российскую Премьер Лигу, и для них это событие.
Выбрал бы вариант «второй тайм больше первого». Практика подобных товарищеских матчей — с определённым турнирным подтекстом, да и вообще, традиции Кубка Матч Премьер показывает, что вторые таймы получаются богаче на голы, чем первые. Идут замены, усталость, перестроение игры. Посмотрим, на чём заострить внимание и от чего отталкиваться в этом турнире».
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