«Боруссия Д» — «Унион»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч немецкой Бундеслиги

Популярный комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч «Боруссия Д» — «Унион» в 20-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 1.87.



«В последние годы «Унион» — довольно неприятный соперник для «Боруссии». В первом круге чемпионата вообще обыграл Дортмунд. На своем поле «Унион» обыграл и другого лидера — гладбахскую «Боруссию». Берлинский «Унион» — довольно прямолинейная и крепкая команда, много опытных футболистов. «Унион» не борется за выживание, но задача сохранить место в Бундеслиге является первой, если не единственной в этом сезоне. Пока что «Унион» намного выше зоны вылета.



В первом матче после зимней паузы, с «Лейпцигом», в первом тайме «Унион» создал очень серьезные проблемы сопернику, даже вел в счете. Да, проиграл — 1:3. Но в следующем туре обыграл «Аугсбург» — 2:0. Обратите внимание, в этом сезоне у «Униона» очень мало матчей, когда команда не сумела забить. Так или иначе, с помощью длинных передач, используя высоких центральных нападающих, быстрые фланги, но дома и в гостях «Унион» свои моменты ищет, находит и забивает. В Мюнхене, например, забил «Баварии».



В дортмундской «Боруссии» великолепно выступает новичок команды — Холанд. Может быть, он наконец-то сыграет с первых минут, если набрал необходимую физическую форму, все-таки весь декабрь пропустил. В любом случае, по пять мячей в двух предыдущих матчах «Боруссия» забила. Помимо Холанда хорошо играют Джейдон Санчо, который забивает и отдает, Ройс, упустивший много моментов с «Аугсбургом», но отличившийся с «Кёльном». В общем, в атаке Дортмунд очень хорош, но в обороне по-прежнему проблемы: «Кёльн» забил, «Аугсбург» забил три. Да, Фавр использует разные варианты: три центральных, четыре защитника в линию, особенно когда Холанд на поле, 4:2:3:1. Много вопросов перед матчем. Но «Боруссия» регулярно ошибается в обороне в любом сочетании.



Учитывая, что «Унион» создаёт моменты в каждом матче, будь то дома или в гостях, довольно логично выглядит ставка «обе забьют». Такая простая, с довольно неплохим коэффициентом. Дортмунд должен забить, наверное, больше одного на своём поле, тем более Холанд расцвёл. А «Унион» будет искать шансы на контратаках. Учитывая проблемы «Боруссии» в обороне, думаю, «Унион» сможет забить один мяч».