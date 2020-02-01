«Спартак» — «Ростов»: прогноз Виктора Гусева на матч товарищеского турнира в Катаре

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка Матч Премьер в Катаре «Спартак» — «Ростов».



Ставка: победа «Ростова» за 2.68.



«Турнир проводится не первый год. В прошлом году “Ростов” выиграл (2:0), чему все удивились. Но чемпионат расставил всё по местам. Где сейчас “Ростов”? На третьем месте. А «Спартак» — десятый. Кроме того, в матчах в ходе сезона была ничья (2:2) в Ростове, а последний матч перед перерывом “Спартак” дома проиграл “Ростову” с разгромным счётом — 1:4. Да, “Спартак” выиграл у “Ростова” в Кубке, но это совсем другая история.



Карпин — неудобный соперник для бывшего клуба. Что происходит со “Спартаком”? Тедеско предложил подопечным очень серьёзные нагрузки. Футболисты говорят, что никогда в жизни у них не было таких нагрузок. Тедеско отказался от товарищеских матчей. Команда строится заново. А у “Ростова” всё стабильно, команда оттачивает моменты своей игры. Сейчас “Ростов” — более весёлая команда, чем раньше. Одна из самых результативных в России, хоть и пропускает многовато. Ростовчане показывают довольно интересную игру, что считается измененным стилем команды с приходом Карпина.



В последних пяти матчах “Спартак” выиграл у “Ростова” один раз, была одна ничья и три победы “Ростова”. Встреча этих команд редко заканчивается сухим счётом. Чаще всего они забивают друг другу больше двух мячей. На прошлогоднем турнире в Катаре выходили основные составы. Думаю, и в этот раз так будет. Другой вопрос, что сейчас сложно назвать основу красно-белых.



Рекомендую поставить на победу “Ростова”.



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