Эксперты: Фёдор Смолов поможет «Сельте» избежать вылета из испанской Примеры в Сегунду

30 января 2020 года «Сельта» объявила о переходе Фёдора Смолова из «Локомотива» на правах аренды. По информации «Чемпионата», «Сельта» заплатит «Локомотиву» € 600 тыс. за аренду российского нападающего. Соглашение рассчитано до конца этого сезона и включает опцию выкупа за € 6 млн.
После 21 тура «Сельта» набрала 17 очков и находится на 18-м месте в Примере. Букмекеры принимают ставки на то, что новый клуб Фёдора Смолова вылетит в Сегунду по итогам сезона-2019/2020.
Поставить на вылет «Сельты» в Сегунду в букмекерских конторах можно за 2.75, что соответствует 34-процентной вероятности. Если «кельты» останутся в Примере по итогам сезона-2019/2020, то сыграет коэффициент 1.42 (66%).
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