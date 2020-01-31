Эксперты: Фёдор Смолов поможет «Сельте» избежать вылета из испанской Примеры в Сегунду

30 января 2020 года «Сельта» объявила о переходе Фёдора Смолова из «Локомотива» на правах аренды. По информации «Чемпионата», «Сельта» заплатит «Локомотиву» € 600 тыс. за аренду российского нападающего. Соглашение рассчитано до конца этого сезона и включает опцию выкупа за € 6 млн.

После 21 тура «Сельта» набрала 17 очков и находится на 18-м месте в Примере. Букмекеры принимают ставки на то, что новый клуб Фёдора Смолова вылетит в Сегунду по итогам сезона-2019/2020.

Поставить на вылет «Сельты» в Сегунду в букмекерских конторах можно за 2.75, что соответствует 34-процентной вероятности. Если «кельты» останутся в Примере по итогам сезона-2019/2020, то сыграет коэффициент 1.42 (66%).

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.