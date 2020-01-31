«Герта» — «Шальке»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Бундеслиги

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Бундеслиги «Герта» — «Шальке».
Ставка: «Шальке» не проиграет за 1.50.
«Шальке» — фаворит, но есть несколько но: во-первых, в последней игре «Шальке» пропустил 5 голов, во-вторых, «Герта» свой выездной матч выиграла, и в таких случаях у команд открывается второе дыхание. Поражение «Шальке» от «Баварии» с крупным счётом не было полной неожиданностью. Когда команда пропускает 5 голов, есть чём подстегнуть игроков, а против «Герты» тем более нельзя опускаться ниже плинтуса, очевидно, это будет тоже мотивационный момент, поэтому всё-таки я считаю, что «Шальке» не проиграет.
Что касается ставок на результативность, то здесь сложно определиться. После перерыва некоторые команды, которые демонстрировали результативный футбол, перестают забивать, а те которые не забивали, наоборот, начинают много забивать», — сказал Непомнящий.
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