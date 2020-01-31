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«Црвена Звезда» — «Анадолу Эфес»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

«Црвена Звезда» — «Анадолу Эфес»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги
Ставки / Прогнозы 0

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/2020 «Црвена Звезда» — «Анадолу Эфес».

Ставка: меньше 160 очков в матче за 1.90.

«Из матчей регулярного сезона Евролиги я выбрал тот, который состоится в Белграде, где «Црвена Звезда» примет лидера «Анадолу Эфес». Я думаю, что «Эфесу» придётся нелегко в этом матче, потому что поддержка трибун у сербов фантастическая, давление на соперника и судей максимальное.

У «Црвены Звезды» все игроки стартового состава здоровы. Замены в передней линии такие: вместо Симанича выходит Джеймс Гист, вместо центрового Огнена Кузмича выходит Владимир Штимац. Это усиление. А вот полноценных замен на периметре Бэрону, Брауну и Лазичу практически нет.

У «Эфеса» только одна чувствительная потеря – травмирован основной центровой Брайан Данстон, но Тибор Пляйсс его заменил замечательно. Сочетание Василье Мичич и Шейн Ларкин на задней линии – это большая проблема. Я думаю, что рано или поздно со скамейки поднимется Дженкинс и вцепится в Ларкина. Сумеет ли справиться — вопрос.

Решающее значение для исхода этой встречи будет иметь то, как сумеет защищаться против третьих номеров «Эфеса» Крунослава Симона и выходящего на замену Джеймса Андерссона Лазич. Если Симон и Андерссон сыграют результативно, то «Эфес» гарантирует себе победу», — сказал Гомельский.

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