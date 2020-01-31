«Герта» — «Шальке»: прогноз Алексея Андронова на игру Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Герта» — «Шальке» в 20-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: ничья за 3.39.



«С самого начала хочу назвать ставку, а потом уже дам её обоснование. На мой взгляд, здесь будет интересно поймать ничью с коэффициентом 3.39.



Во-первых, силы команд сопоставимы. «Герта» сейчас проводит достаточно мощный рекрутинг. Уже понятно, что в немецком футболе появляется новая сила. Для тех игроков, которые находятся в клубе, это определённое воодушевление, стимул. Именно сейчас надо показывать лучшие качества, чтобы остаться в этой команде, когда она уже с новыми амбициями в новом сезоне пойдёт за более высокими задачами.



Я полагаю, что берлинский клуб сейчас будет ответственно проводить игры. Ну и дома против «Шальке»… Я не вижу причин, по которым хозяева должны были бы уступить. Выбираю ничью. Исхожу из высокого коэффициента на этот исход», — сказал Андронов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.