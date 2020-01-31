«Ренн» — «Нант»: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги 1

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 22-го тура Лиги 1 сезона-2019/2020 «Ренн» — «Нант».
Ставка: ТМ 2 за 1.83.
«Ренн» уверенно идёт на третьем месте и принимает дома «Нант». «Ренн» шесть матчей своему сопернику не проигрывает: три победы и три ничьих. Команда Жюльена Стефана находится в хорошей форме. Серия из четырёх матчей без поражений — яркое тому подтверждение.
«Нант» шестой в таблице. Отставание от зоны ЛЧ составляет 5 очков. В шести последних матчах команда Кристиана Гуркюффа потерпела четыре поражения. К встрече с «Ренном» «Нант» подходит, имея неприятную серию из двух поражений кряду.
В четырёх из пяти последних матчей «Ренна» проходила ставка «тотал меньше 2.5 гола за игру». В трёх из пяти предыдущих поединков «Нанта» тоже проходила данная ставка. Матч ожидается упорный. Не думаю, что игра получится результативной. Мой прогноз — тотал голов меньше 2 за 1.83», — сказал Керимов.
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