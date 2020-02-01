«Реал» — «Атлетико»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

В матче 22-го тура испанской Примеры 1 февраля «Реал» примет «Атлетико». Встреча начнётся в 18:00 мск.



Коэффициенты на матч «Реал» — «Атлетико» отражают расклад сил в конкретный момент времени. «Сливочные» выглядят предпочтительнее соперника, а встреча пройдёт на «Сантьяго Бернабеу». Команда Зинедина Зидана вполне обоснованно считается фаворитом, но от ставок на хозяев лучше воздержаться. Статус принципиального дерби придаст гостям дополнительную мотивацию.



Если в предыдущих неудачных матчах коллектив Диего Симеоне устраивала только победа, то в ближайшем поединке «Атлетико» подойдёт и ничья. В чём разница? «Матрасникам» не придётся действовать первым номером, как с тем же «Леганесом». Гости сыграют в свой любимый футбол с акцентом на разрушении планов соперника.



Самая простая и логичная ставка на матч «Реала» с «Атлетико» — тотал голов меньше 2.5 с коэффициентом 1.73. В нынешнем сезоне соперники оба раза сыграли друг с другом вничью (0:0), да и в Саудовской Аравии было ещё два дополнительных тайма по 15 минут. В мадридском дерби уже 3,5 часа нет забитых мячей, если не принимать во внимание серию пенальти в Суперкубке Испании.



Начиная с сезона-2015/2016, в матчах Примеры «Реал» и «Атлетико» шесть раз поделили очки: по три раза сыграли 0:0 и 1:1. На указанном промежутке «сливочные» дважды переиграли «матрасников» со счётом 3:1 и 3:0, на что коллектив Диего Симеоне ответил лишь минимальной победой — 1:0.



В семи из девяти последних матчей между «Реалом» и «Атлетико» в испанском первенстве проходил тотал голов меньше 2.5. «Матрасники» уже больше пяти часов не могут забить соперникам уровня Примеры. Диего Симеоне заставит своих парней пахать в обороне, поэтому дерби превратится в унылую возню или лекарство от бессонницы. Поставьте на это и получите до 10 000 рублей!



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