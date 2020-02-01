«Локомотив» — «Партизан»: прогноз Егора Титова на матч товарищеского турнира в Дохе

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Партизан» на Кубке Матч Премьер.



Ставка: «Партизан» не проиграет за 1.95.



«Не раз играл с сербскими клубами на сборах зимой. Они всегда были очень хорошо готовы. Может, потому что тогда у них клубный сезон возобновлялся раньше. Но есть ощущение, что ребята там всегда готовы. Ну и такие матчи для них — возможность проявить себя, показать, получить хороший контракт в российском чемпионате. Думаю, «Партизан» на этом турнире точно не будет мальчиком для битья.



К тому же за «Партизан» играют старые знакомые — Зоран Тошич, Бибрас Натхо. Они долго выступали в России. Мастера высокого уровня.



«Локомотив» только набирает, только начинает сбавлять нагрузки. Первый матч на этом турнире точно не будет у «Локо» лучшим. Поставил бы на то, что сербы не проиграют».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.