«Локомотив» — «Партизан»: прогноз Егора Титова на матч товарищеского турнира в Дохе

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Партизан» на Кубке Матч Премьер.
Ставка: «Партизан» не проиграет за 1.95.
«Не раз играл с сербскими клубами на сборах зимой. Они всегда были очень хорошо готовы. Может, потому что тогда у них клубный сезон возобновлялся раньше. Но есть ощущение, что ребята там всегда готовы. Ну и такие матчи для них — возможность проявить себя, показать, получить хороший контракт в российском чемпионате. Думаю, «Партизан» на этом турнире точно не будет мальчиком для битья.
К тому же за «Партизан» играют старые знакомые — Зоран Тошич, Бибрас Натхо. Они долго выступали в России. Мастера высокого уровня.
«Локомотив» только набирает, только начинает сбавлять нагрузки. Первый матч на этом турнире точно не будет у «Локо» лучшим. Поставил бы на то, что сербы не проиграют».
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