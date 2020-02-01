«Лестер» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 25-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Лестер Сити» — «Челси».
Ставка: ничья за 3.20, обе забьют за 1.55.
«Лестер» здорово разогнался в первой части сезона, но в последних матчах допускает осечку за осечкой, спотыкается. Матч с «Челси» за третье место в АПЛ или гарантированное место в Лиге чемпионов будет очень любопытным.
Непредсказуемая встреча. В трёх последних «лисы» потерпели два поражения. «Челси» тоже играет вариативно. В шести встречах у команды две победы, две ничьи и два поражения.
Синие – не самая забивная команда в этом сезоне. Однако сейчас они точно постараются, как, впрочем, и «Лестер». Мне кажется, многое решится во втором тайме. Предполагаю, что вторая половина окажется результативнее первой.
Можно поставить и на то, что матч завершится вничью. Исторически сложилось, что «Лестер» почти не проигрывает «Челси». Синие «лисам» тоже особо не уступают. Можно ожидать ничейного исхода, учитывая, что играют в Лестере».
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