«Спартак» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч товарищеского турнира в Катаре

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов дал прогноз на матч Кубка Матч Премьер в Катаре «Спартак» — «Ростов».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.00.
«Невероятно сложно предсказывать подобные матчи. Мы не знаем составов, планов тренеров на игру. С одной стороны, «Спартаку» этот матч интереснее. Тедеско важен любой матч, чтобы самоутвердиться, чтобы в него поверил болельщик. Нужны хорошие результаты везде. С другой — он понимает, что подготовку нельзя ломать ради предсезонных результатов.
От результата, думаю, здесь нужно отойти. Мы уже видели несколько подобных предсезонных турниров. Результативность была высокой. Поля хорошие. Тактики меньше, чем обычно. Футболисты в разной готовности, постоянно идут замены. Стройности в защите мало. Шансов у нападения гораздо больше.
Так что выдумывать ничего не буду. Три гола уж точно увидим".
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