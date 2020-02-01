«Спартак» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч товарищеского турнира в Катаре

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов дал прогноз на матч Кубка Матч Премьер в Катаре «Спартак» — «Ростов».



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.00.



«Невероятно сложно предсказывать подобные матчи. Мы не знаем составов, планов тренеров на игру. С одной стороны, «Спартаку» этот матч интереснее. Тедеско важен любой матч, чтобы самоутвердиться, чтобы в него поверил болельщик. Нужны хорошие результаты везде. С другой — он понимает, что подготовку нельзя ломать ради предсезонных результатов.



От результата, думаю, здесь нужно отойти. Мы уже видели несколько подобных предсезонных турниров. Результативность была высокой. Поля хорошие. Тактики меньше, чем обычно. Футболисты в разной готовности, постоянно идут замены. Стройности в защите мало. Шансов у нападения гораздо больше.



Так что выдумывать ничего не буду. Три гола уж точно увидим".



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.