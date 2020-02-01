«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прогноз Ильи Казакова на матч 25-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 25-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Саутгемптон».



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.10, победа «Ливерпуля» за 1.30.



«Все давно гадают, когда же споткнётся команда Юргена Клоппа и случится ли такое вообще. Но именно эта встреча, мне кажется, сложится для «Ливерпуля» удачно.



Мерсисайдцы хорошо играют дома с «Саутгемптоном». Однако в этом сезоне «святые» очень достойно выглядят на выезде. Предлагаю поставить на то, что обе команды забьют. Ну и, конечно, матч будет верховым.



Можно поставить также на победу «Ливерпуля». Да, подобная ставка не принесёт больших денег, но это самый верный исход».