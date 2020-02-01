«Реал Мадрид» — «Атлетико»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании 1 февраля

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Атлетико» в 22-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: ничья в первом тайме и итоговая победа «Реала» за 4.40.



«Реал» сейчас в феноменальной форме. Единоличный лидер чемпионата Испании, ушёл от «Барселоны». Приход Зидана пошёл в плюс Мадриду. Даже без Азара, временами без Бензема команда научилась добиваться результата. Выиграли Суперкубок Испании, уже не зря сезон проведен. И сейчас «Реал» на полном ходу. Вернулся Бензема и сразу забил в Кубке Испании. Там «Реал» уже в четвертьфинале.



А вот «Атлетико» выглядит не лучшим образом. Летом в команде произошли большие изменения. Это неизбежно. Клубы меняются. Но тут ушло сразу много футболистов: Гризманн перешёл в «Барсу», ушёл Годин, который был олицетворением обороны команды Симеоне, Родри, Лукас Эрнандес. И это стало постепенно сказываться. Влияет и то, что Диего Коста часто не может играть. Сейчас «Атлетико» хромает.



Думаю, «Реал» выиграет, но дожмёт «Атлетико» во втором тайме. В первом круге сыграли 0:0, почти без моментов. Сейчас, мне кажется, первый тайм «Атлетико» выстоит, но дальше «Реал» додавит".



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.