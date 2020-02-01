«Нью-Йорк Айлендерс» — «Ванкувер Кэнакс»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Нью-Йорк Айлендерс» — «Ванкувер Кэнакс».



Ставка: победа «Ванкувера» в матче за 2.25.



«Весь покрытый ржавчиной, абсолютно весь, остров под Нью-Йорком в океане есть». Что-то такое можно спеть о команде из Лонг-Айленда, которая не играла в хоккей с 21 января. Первый матч «Айлендерс» за 11 дней после перерыва на звёздную неделю.

Команда отдохнула, но вкатываться в матч будет очень тяжело. А вот «Ванкувер» — горячая лошадка. Лидер Тихоокеанского дивизиона одержал две победы в двух матчах после паузы: дома с «Сент-Луисом» (3:1) и в гостях в Сан-Хосе (5:2). Жутких травм у лидеров этих команд нет. В воротах ожидаем Семёна Варламова (90,4% отраженных бросков за последний месяц) и Якоба Маркстрема (90,9%).



Ставить на тотал здесь опасно. У «Айлендерс» в целом солидная оборона, а у «Ванкувера» горячая атака. Может пробить как верх, так и низ. Ставить на победу одной из команд тоже опасно. Будь дело в Ванкувере, даже не сомневался бы, там «Кэнакс» одержали девять побед подряд. Но на выезде с января «Ванкувер» трижды выиграл и трижды проиграл.



Но можно взять в расчёт фактор ржавчины и что в январе «Айлендерс» дома лихо влетали в матчах с «Вашингтоном» (4:6), «Рейнджерс» (2:3), «Бостон» (2:3 ОТ) и «Нью-Джерси» (1:2).



2.25 — «Ванкувер» победит с учётом овертайма или буллитов. Слишком горячи «Кэнакс», чтобы не верить в них сейчас. Да и кэф на их успех весьма солидный».



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