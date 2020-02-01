«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Александр Елагин дал прогноз на матч 25-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Саутгемптон».



Ставка: обе забьют за 1.80.



«Беспроигрышная серия красных на «Энфилде» составляет уже 52 матча, а победная — 19. Победа в матче с «Саутгемптоном» может стать юбилейной, 20-й.



Последним клубом, сумевшим увезти с «Энфилда» викторию, остаётся «Кристал Пэлас». 23 апреля 2017 года команда Сэма Эллардайса обыграла парней Юргена Клоппа со счётом 2:1 благодаря дублю Бентеке. В основном составе «Ливерпуля» с того момента осталось два игрока — Вейналдум и Роберто Фирмино.



Говоря о хозяевах как о безоговорочных фаворитах, надо отметить удачные в последнее время выступления «святых». После провальных матчей осенью и зимой футболисты и тренерский штаб «Саутгемптона» сумели выйти из пике и в семи матчах года нынешнего уступили лишь однажды, одержав при этом четыре победы и дважды сыграв вничью.



Причём «Саутгемптон» забивал в каждом матче этого года. Рискнём и поставим «обе забьют» с коэффициентом 1.80».