«Реал Мадрид» — «Атлетико»: прогноз Виктора Гусева на матч испанской Примеры

Известный комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Атлетико» в 22-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Реала» за 1.85.



«Реал Мадрид” выигрывал в два раза чаще у “Атлетико”, чем наоборот. И сейчас “Реал” стоит выше в турнирной таблице.



У “Атлетико” был матч с “Леганесом”, занимающим последнее место в чемпионате Испании. И “Атлетико” не смог в очередной раз организовать свои моменты (0:0). В январе команды встречались в выездном матче Суперкубка Испании. Исход встречи — 0:0, но “Реал” выиграл по пенальти. И в матче чемпионата в первом круге тоже сыграли 0:0. Обратим внимание на эти ничьи.



“Атлетико” вылетел из Кубка Испании в 1/16 финала, проиграв команде из третьего дивизиона. Поражение серьёзно ударило по клубу и настроению болельщиков. Тренер “Атлетико” взял вину за поражение на себя. “Реал Мадрид” в 1/16 финала Кубка выиграл у “Саламанки” (3:1).

По-моему, на данном этапе “Реалу” не хватает только реализации. Сейчас они играют дома, состояние хорошее, вроде бы все игроки, чьи имена в первую очередь приходят в голову, готовы сыграть.



В пользу “Атлетико” то, что с топовыми командами они играют неплохо. Могут потерять незапланированные очки с командами не из первой пятёрки. У “Атлетико” был ряд покупок перед сезоном, но пока они не могут себя так проявить, как хотелось бы болельщикам. Мой прогноз простой — в матче “Реал” — “Атлетико” выиграет “Реал".



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