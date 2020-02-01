«Реал» — «Атлетико»: прогноз Михаила Поленова на мадридское дерби в чемпионате Испании

Известный комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Атлетико» в 22-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.77.



«Реал» и «Атлетико» уже забыли, когда играли между собой результативный матч. Последняя встреча «Реала» с «Атлетико» была скучной, как проповедь. Встреча этих команд означает, что голов не будет. Предлагаю задуматься над ставкой на тотал меньше.



Тотал меньше чего или скольких — решать каждому самостоятельно. Предложу классический вариант ставки. У «Атлетико» есть определённые проблемы, отсутствие голов у такой прагматичной команды говорит о том, что там серьезный кризис.



К тому же эти команды привыкли играть друг с другом довольно осторожно. Предлагаю низок в этом матче. Тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1.77".



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