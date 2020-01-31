«Локомотив» — «Партизан»: прогноз Александра Аксенова на матч турнира в Катаре

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Партизан» на Кубке Матч Премьер.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.77.



«Вообще, любая игра, которая проходит на сборах, сложна для прогнозирования, потому что очень слабо представляем, в какой форме находятся футболисты, как они себя чувствуют. Если брать «Партизан», то говорить о сильных и слабых сторонах этого коллектива — большая сложность.



Оттолкнемся от привычных вещей. «Локомотив» провел три товарищеских матча. Ни в одном не сумел победить и лишь в одной встрече забил три гола. Мне кажется, что на первой игре этого турнира большого количество голов ждать не стоит.



Сделаю такой прогноз — в матче «Локомотив» — «Партизан» будет меньше 2,5 гола. Ставка на ФОНБЕТ оценивается в 1,77, крепкие цифры», — сказал Аксенов.



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