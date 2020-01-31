«Тенерифе» — «Спортинг»: прогноз Александра Вишневского на матч Сегунды

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 26-го тура Сегунды сезона-2019/2020 «Тенерифе» — «Спортинг» (Хихон).



Ставка: ничья за 2.80.



«В эту пятницу нет матчей в Примере, зато есть игра в Сегунде. «Тенерифе» под руководством Рубена Барахи принимает «Спортинг» во главе с Мирославом Джукичем. Эта встреча тренеров, ранее вместе игравших за «Валенсию» в её золотой период, привлекла в плане ставок тем, что соперники находятся под принципиально разной нагрузкой. Хихонский «Спортинг» вылетел из Кубка Короля ещё в прошлом году, тогда как «Тенерифе» в этом году провёл три кубковых матча (из них два – с дополнительным временем), на которые было потрачено много сил. В итоге вышло, что «Тенерифе» с 11 января провёл шесть матчей (из них два – с дополнительными тридцатиминутками), тогда как «Спортинг» за это время выходил на поле лишь трижды. Более того, самый тяжёлый матч – 120-минутная битва с «Атлетиком» из Бильбао – был у «Тенерифе» лишь три дня назад. Сил на пятничный матч у островитян осталось вряд ли много.



В этой ситуации я первоначально хотел поставить на то, что «Спортинг» не проиграет. Но коэффициент на это слишком низок – 1.49. Что ж, тогда поставлю на ничью. Всё-таки фактор своего поля частично поможет «Тенерифе» сократить то преимущество, которое получает «Спортинг» благодаря менее насыщенному календарю матчей», — сказал Вишневский.



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