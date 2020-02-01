«Локомотив» — «Партизан»: прогноз Валерия Непомнящего на матч турнира в Катаре

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Партизан» на Кубке Матч Премьер.
Ставка: победа «Локомотива» за 2.00.
«В предстоящем матче считаю «Локомотив» небольшим фаворитом. Несмотря на то что у турнира больше товарищеский характер, москвичи, на мой взгляд, будут чуть более мотивированными. Команда Сёмина очень неудачно провела контрольные матчи. В интервью главного тренера было видно, что Юрий Павлович весьма недоволен своими футболистами.
Игроки постараются реабилитироваться перед наставником за невзрачную игру в предыдущих матчах. Кроме того, в целом у «Локомотива» чуть выше класс, чем у «Партизана». Думаю, московский клуб сможет одержать победу в матче с неуступчивой сербской командой».
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