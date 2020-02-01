«Реал» — «Атлетико»: где смотреть мадридское дерби, во сколько начало, прогноз и ставки

В матче 22-го тура испанской Примеры «Реал» принимает «Атлетико». Встреча начнётся в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч! Футбол 1».

Прогноз «Чемпионата»: тотал меньше 2.5 мяча за 1.73.

Коэффициенты на матч «Реал» — «Атлетико» отражают расклад сил в конкретный момент времени. «Сливочные» выглядят предпочтительнее соперника, встреча пройдёт на «Сантьяго Бернабеу». Команда Зинедина Зидана вполне обоснованно считается фаворитом, но от ставок на хозяев лучше воздержаться. Статус принципиального дерби придаст гостям дополнительную мотивацию.



Если в предыдущих неудачных матчах коллектив Диего Симеоне устраивала только победа, то в ближайшем поединке «Атлетико» устроит и ничья. «Матрасникам» не придётся действовать первым номером, как, например, с «Леганесом». Гости сыграют в свой любимый футбол с акцентом на разрушение планов соперника.



Простая и логичная ставка на матч «Реала» с «Атлетико» — тотал голов меньше 2.5 с коэффициентом 1.73. В нынешнем сезоне соперники обе встречи сыграли вничью (0:0) при том, что в Саудовской Аравии было ещё два дополнительных тайма по 15 минут. В мадридском дерби уже 3,5 часа нет забитых мячей, если не принимать во внимание серию пенальти в Суперкубке Испании.



Начиная с сезона-2015/2016, в матчах Примеры «Реал» и «Атлетико» шесть раз поделили очки: три раза по 0:0 и трижды — по 1:1. На указанном промежутке «сливочные» дважды переиграли «матрасников» со счётом 3:1 и 3:0, на что коллектив Диего Симеоне ответил лишь минимальной победой — 1:0.



В семи последних матчах из девяти между «Реалом» и «Атлетико» в испанском первенстве проходил тотал голов меньше 2.5. «Матрасники» уже больше пяти часов не могут забить соперникам уровня Примеры. Диего Симеоне заставит своих парней пахать в обороне, дерби превратится в унылую возню или лекарство от бессонницы".