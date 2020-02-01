«Эдмонтон» — «Сент-Луис»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Эдмонтон Ойлерз» — «Сент-Луис Блюз».



Ставка: победа «Сент-Луиса» в матче за 1.77.



«Сент-Луис» последние два сезона методично лупит «Эдмонтон». Четыре победы «Сент-Луиса» в последних четырёх матчах, причём не 2:1, как в последней встрече. «Сент-Луис» выигрывал и 5:2, и 7:2, и 4:1. В одном матче выиграл «Эдмонтон», но по буллитам после овертайма.



Команды из разных весовых категорий. «Сент-Луис» уверенно чувствует себя в матчах с «Эдмонтоном», а «Ойлерс» редко достают «Блюз».



«Сент-Луис» — на первом месте Запада. «Эдмонтон» — на 3-м месте в Тихоокеанском дивизионе. «Сент-Луис» не играет в русскую рулетку, как год назад, когда, будучи на последнем месте, в итоге взял Кубок Стэнли. Команда сохранила чемпионский костяк и солидно выступает.



«Эдмонтон» — одна из самых нестабильных команд в лиге. Да, пока в зоне плей-офф, но в воротах будет Мико Коскинен, в последних матчах он выглядел не очень хорошо. Его даже сажали в запас. Не уверен, что дома он выстрелит, тем более против «Сент-Луиса».



«Эдмонтон» в последнем матче дома проиграл «Калгари» по буллитам. Это тоже берем в расчёт. А в целом на сайте «Фонбет» берём коэффициент 1.77. Кэф на то, что «Сент-Луис» выиграл по итогам всего матча. «Сент-Луис» не очень доволен тем, как выступает после звёздного окна, где отдыхал 8–9 дней. Проиграли «Ванкуверу» в выездной серии, выиграли у «Калгари» в дополнительное время. «Сент-Луис» хочет набрать чемпионский ход, а где это делать, если не во встрече с любимым «клиентом» — «Эдмонтоном»?».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.