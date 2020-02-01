«Валенсия» — «Сельта»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 22-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Валенсия» — «Сельта».



Ставка: победа «Валенсии» за 1.80.



«Интересная, играющая пара, участники которой ставят игру через пас и атаку. Но в этом сезоне между клубами целая пропасть в таблице. Для меня, «Сельта» всегда должна быть на 7–9-м месте, однако в последнее время у них очень много проблем. Постоянные смены тренеров и игроков ни к чему хорошему не приводят. Индивидуально у коллектива из Виго футболисты неплохо уровня — Рафинья, Суарес, Аспас, но зачастую подводит защита.



«Валенсия» в начале сезона буксовала, но сейчас уже на 7-м месте. «Летучие мыши» играют дома. Гамейро, Парехо, Макси Гомес (бывший игрок «Сельты») готовы радовать болельщиков.



Отдельно хотелось бы сказать о трансфере Фёдора Смолова. Думаю, российскому нападающему первое время придётся очень тяжело, но его переход должен позитивно повлиять и на Яго Аспаса. Конкуренция никогда не вредит. «Сельта» играет в атакующей манере, у них прекрасные плеймейкеры. Фёдор может и должен забивать, для этого есть всё.



Будет интересный матч, с большим количеством моментов, атак и ударов. «Валенсия» сильнее, играет дома, поэтому здесь всё очевидно».



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