«Металлург» Мг — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг — «Автомобилист».



Ставка: победа «Металлурга» за 2.30.



«Предыдущие матчи оба соперника завершили в овертайме, но по-разному. «Автомобилист» домучил минское «Динамо», нынче одной мамалыгой сытое. Свердловчане дома должны были проезжать по нему асфальтовым катком. «Магнитку», наоборот, домучил «Йокерит», причём в Магнитогорске. Такие матчи подтверждают сложившееся мнение, что «Автомобилист» со слабыми соперниками нередко дурит. А «Магнитка» с сильными только успевает уворачиваться, что свидетельствует о том, что серьёзными бойцами в плей-офф эти команды не станут. Полуфинал Востока выглядит пределом мечтаний для «Автомобилиста», а «Магнитке» и вовсе уцелеть бы в зоне плей-офф с такими результатами.



Что ждёт в этом противостоянии? Бой будет, и упорный. В этом сезоне «Магнитка» уже дважды переиграла «Автомобилист», брала очки во всех трёх «междусобойчиках». Вообще, магнитогорцы прилично играют с екатеринбуржцами, даже когда выглядят очень неприлично. Бой они дадут, и можно предположить домашнюю победу «Магнитки». Рабоче-крестьянскую, «мозолистую», с минимальным преимуществом и в основное время».



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