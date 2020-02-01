«Реал Мадрид» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Известный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 22-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» — «Атлетико».
Ставка: победа «Реала» за 1.85.
«Совсем недавно команды играли в Саудовской Аравии в финале за Суперкубок Испании. Встреча завершилась вничью (0:0), и всё решилось в серии пенальти. Благодаря Тибо Куртуа и его надёжной игре «Реал» взял трофей.
В матчах чемпионата Испании команды идут в противофазе. У «Атлетико» дела идут не лучшим образом. Команда не выигрывает и мало забивает. В последнем туре сыграли вничью (0:0) с «Леганесом». До этого была неудача с «Эйбаром», и из Кубка «Атлетико» вылетел.
«Реал» на неделе выиграл у «Сарагосы» (4:0). В чемпионате был непростой выезд в Вальядолид и победа со счетом 1:0. Сейчас «Реал» — единоличный лидер. Команда Зидана выглядит неплохо.
В этом дерби «Реал» играет дома. «Атлетико» может противопоставить что-то любопытное, но сомневаюсь, что это произойдёт в этот вечер. «Реал» сильнее и дома должен это доказать. Мой прогноз — чистая победа «Реала» за очень хороший коэффициент 1.85".
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