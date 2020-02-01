«Спартак» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Динамо» Москва.



Ставка: ничья за 3.90.



«Несмотря на бело-голубые гайки, закрученные Крикуновым, несмотря на красно-белые закидоны в матчах со слабыми соперниками, обе команды идут ноздря в ноздрю. Похоже, от «междусобойчика» на первом этапе плей-офф им уже не отвертеться. И это хорошо, в этом году будем отмечать 10-летие их последней встречи в плей-офф, которую, между прочим, выиграл «Спартак».



На сегодняшний день у них практически равная статистика, но не в этом сезоне. Олегу Знарку никак не удаётся настроить нынешних подопечных против бывших подопечных. «Динамо» выиграло оба «междусобойчика», но один из них — в овертайме.



Смею предположить нечто подобное и в третьем матче соперников в этом сезоне, то есть ничью в основное время. Причём ничью отнюдь не результативную, эти команды редко друг другу насыпают полную «авоську». К финальной сирене следует ждать что-то вроде 2:2, максимум 3:3. А вот в овертайме хочется, чтобы победили спартаковцы. Обогнать бело-голубых в турнирной таблице они не смогут, но сумятицы и волнений будет много».



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