«Ювентус» — «Фиорентина»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии 2 февраля

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 22-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Ювентус» — «Фиорентина».



Ставка: «Ювентус» забьёт в каждом тайме за 2.03, гол Роналду за 1.58.



«Юве» снова лихорадит. Вроде как в январе стал набирать ход, выигрывать у соперников, а потом бац — и проиграл «Наполи». Причём уступил абсолютно заслуженно. Можно сказать, что команда сыграла не в полную силу.



Сейчас игра с «Фиорентиной». «Ювентус» понимает, что «Интер» буксует, но всё ещё в деле. Миланский клуб всё ещё имеет шансы на скудетто. Кроме того, подъехал Эриксон, поэтому для «Юве» матч с «фиалками» является основополагающим в борьбе за титул.



В феврале уже начнётся Лига чемпионов, будет сложно играть на два фронта. «Ювентус» постарается играть агрессивно, тем более что матч домашний. «Фиорентина», конечно, хороша. Команда в последних матчах, сменив тренера, стала играть организованнее.



Но мне кажется, что «Юве» постарается задавить соперника. Мой ставка — голы в обоих таймах у «Ювентуса» и по традиции уже гол Роналду. Восемь матчей подряд забивает Криштиану. Думаю, что рекорд случится».



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