«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии 2 февраля

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 25-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити».
Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.98, «Тоттенхэм» не забьёт за 2.75.
«В очередном туре английской Премьер-лиги в центре внимания матч «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити». Здесь всё очевидно. «Тоттенхэм» при Жозе Моуринью не смог стать грозной силой. Если мы посмотрим, как «шпоры» играют против фаворитов, то увидим, что статистика и результаты не самые радостные.
Поэтому, глядя на букмекерскую линию «Фонбет», предлагаю поставит на две истории. Во-первых, второй тайм больше первого. Мы видим, что в последних матчах «горожане» забивают преимущественно во второй 45-минутке, если отбросить матч с «Кристал Пэлас», где заранее все было ясно. Другие встречи для команды Гвардиолы получались более удачными и результативными.
Во-вторых, я бы поставил на то, что «Тоттенхэм» в этой игре не забьёт. Неважно, что «шпоры» играют дома. Они слишком плохо и несбалансированно смотрятся впереди. Пусть у «Манчестер Сити» в этом сезоне с обороной и не всё в порядке, но в этой игре — а она должна быть низовой — должны забить только «горожане».
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