«Тоттенхэм» — «Ман Сити»: прогноз Виктора Гусева на матч 25-го тура АПЛ 2 февраля

Известный футбольный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 25-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити».



Ставка: обе команды забьют + тотал больше 2.5 за 1.75.



“Тоттенхэму” довольно сложно, и не только потому, что новый тренер и перестройка. Они потеряли Кейна и без него вылетели из Кубка Англии. “Манчестер Сити” — мощная команда. Набрал форму Де Брёйне, который просто тащит мяч, организует великолепные передачи. Он в хорошей форме, тем более что ему дали отдохнуть, кубковый матч он пропустил. Но у “Манчестер Сити” есть проблемы с обороной, футболисты этого клуба склонны пропускать мячи.



Исторически в матчах между “Тоттенхэмом” и “Манчестер Сити” почти полное равенство по победам. Когда команды играют на поле “Тоттенхэма”, а в этом случае так и будет, чаще всего хозяева забивают больше двух мячей, то есть результативность присутствует. В предыдущем туре “Тоттенхэм” играл с “Бромвичем”, занимающим последнее место, и выиграл. В отсутствие Кейна всё же нашлось кому забивать. Но матч был непростой — победа со счетом 2:1, а до этого были четыре игры без побед. Короче говоря, наблюдается довольно текучая перестройка под руководством Моуринью, и это не позволяет мне сделать ставку на победу “Тоттенхэма” на своем поле. Я предлагаю сделать ставку на то, что «обе команды забьют + тотал больше 2.5».