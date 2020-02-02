«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Елагина на матч английской Премьер-лиги

Известный футбольный комментатор и телеведущий Александр Елагин дал прогноз на матч 25-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (0) за 4.30.



«Надо ли говорить, насколько важен этот матч для обеих команд. Прежде всего он важен для лондонцев, которые ведут тяжёлую борьбу за место в первой четвёрке, которое позволит им снова выступить в Лиге чемпионов будущего сезона. Отставание от «Челси» составляет всего шесть очков. Причём у синих сложный выезд: они едут в Лестер, где могут вполне потерять очки.



Шпорам необходимо побеждать «Манчестер Сити», но сделать это будет непросто. Гарри Кейн, главная ударная сила «Тоттенхэма», травмирован. Он появится на поле, если врачи совершат медицинское чудо, только в мае в лучшем случае. Он может вообще не попасть на финальный турнир Евро-2020. Без него атака у «Тоттенхэма» выглядит неубедительно, хотя кореец Сон и Деле Алли очень стараются, да и вся команда старается компенсировать отсутствие капитана.



«Горожане» набрали отличный ход. Команда Гвардиолы, не знающая поражений во всех турнирах, забила 20 мячей, а пропустила всего пять. По-прежнему неудержим Серхио Агуэро, который провёл всего на гол меньше лидера АПЛ Джейми Варди — 16 против 17. Кевин Де Брёйне возглавляет гонку среди ассистентов, у него 15 голевых передач.



Напомню, в первом круге, 17 августа на «Этихаде», соперники сыграли вничью — 2:2. Хозяева владели большим преимуществом, но выиграть не сумели. Жозе Моуриньо придётся поломать голову над тем, как остановить машину Гвардиолы. Думаю, португалец что-то придумает против своего извечного и принципиального соперника. Предлагаю рискнуть и поставить на победу «Тоттенхэма» с форой (0) и коэффициентом 4.30».