«Тоттенхэм» — «Ман Сити»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии в Лондоне

Известный футбольный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 25-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити».



Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.71.



«Вспомните, как «Тоттенхэм» играл против «Ливерпуля». В первом тайме — абсолютная нейтрализация соперника, а во втором, когда ситуация уже стала вынуждать, «Тоттенхэм» стал играть более открыто, моменты команда создавала, но не могла их реализовать.



С другой стороны, «Манчестер Сити» — клуб, который, по идее, должен здесь смотреться фаворитом. У букмекеров так и получается. Но «Манчестер Сити» уже столько очков растерял в этом сезоне, что считать его фаворитом становится всё опаснее, вне зависимости от статуса соперника.



Понятно, что у «Тоттенхэма» есть серьёзные проблемы. Кейн отсутствует, хотя вернулся Льорис, и это маленький плюс, поскольку этот вратарь очень надёжен. Как только он наберёт форму, это поможет «Тоттенхэму» набирать гораздо больше очков, чем в последний месяц.



В целом что здесь может быть? Велик соблазн подумать, что здесь будет россыпь голов. Но мне кажется, что Моуринью не откажет себе в удовольствии сначала максимально плотно сдерживать «Манчестер Сити». Не факт, что многое получится у «Сити» в атаке против «Тоттенхэма», который может очень строго сыграть от обороны. Дальше всё будет зависеть от ситуации. Забьёт ли «Тоттенхэм» в контратаке либо после стандарта, или же «Сити» откроет счёт вследствие оппозиционного нападения, но я не думаю, что этот матч будет раскрыт с самого начала.



Думаю, что здесь движуха может пойти в концовке, когда кто-то будет припёрт к стенке и ему будет необходимо рисковать. Здесь я выберу вариант «тотал меньше 3,5 мяча» с коэффициентом 1.71. Не верю букмекерам, которые думают, что будет сверхрезультативная игра, и оттолкнусь от обратного. Всё-таки Жозе — это человек, который умеет разрушать игру соперника».