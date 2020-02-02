«Атлетик Бильбао» — «Хетафе»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании 2 февраля

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 22-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Атлетик Бильбао» — «Хетафе».
Ставка: победа «Атлетика» в один мяч за 4.20.
«Атлетик» традиционно силён и очень надёжен на своем стадионе. Иньяки Уильямс обладает хорошей техникой и прекрасно действует на открытом пространстве. Я считаю, что он является будущим сборной Испании.
«Хетафе» славится своей организованностью, высокой концентрацией и умением играть на разрушение атак соперников. Против них тяжело играть абсолютно любой команде.
Это клубы примерно одного уровня. Результат встречи могут решить стандарты. Ожидается мало атак, закрытая игра и вязкая борьба. Но фактор домашнего поля перевешивает чашу весов в сторону хозяев».
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