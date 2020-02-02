«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч 25-го тура АПЛ 2 февраля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити».



Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 2.55.



«Фаворитом считают «Манчестер Сити», но, на мой взгляд, сейчас команда Гвардиолы не очень заинтересована в чемпионате Англии. Она уже не сможет догнать «Ливерпуль». И мотивация футболистов не такая, как была год назад. Вообще, «Сити» испытывает проблемы с мотивацией очень часто. Возможно, ситуация поменяется в Лиге чемпионов. Но даже в Кубке лиги проиграли «МЮ» в ответном матче, хотя не могу сказать, что по делу. Но в другой ситуации «Сити» мог бы дожать, сейчас — нет.



«Тоттенхэм» потерял Кейна, уехал Эриксен. Но Моуринью — серьёзный специалист, он в разных реалиях работал. Четыре встречи команда не проигрывает. Это говорит о том, что команда постепенно объединяется вокруг тренера. «Ливерпулю» проиграли с минимальным счётом, бились. «Сити» сейчас не так хорош, как «Ливерпуль». С ним можно играть, если придерживаться плана, грамотно обороняться и выбегать в контратаки.



Думаю, что Моуринью сможет объяснить футболистам, что от них требуется. Поэтому поставлю на то, что «Тоттенхэм» не проиграет».



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