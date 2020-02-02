«Куньлунь» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 2 февраля

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА с форой (2.5) за 2.25.



«Вот так попали армейцы в солнечном городе Хабаровске! Играешь ты себе, никого не трогаешь, лидируешь во «всея КХЛ», греешь Кубок Гагарина, победная серия — уже шесть матчей, и тут тебе на Дальнем Востоке прилетает веслом по морде. Причём от кого? От команды, где зарплата два раза в году — зимой и летом. И которая вот только-только героически спорила с «Трактором» за звание главного лузера Востока. Ну и ну…



С учётом вышеизложенного можно констатировать, что «Куньлунь» попал. Так, может, армейцы и не стали бы его до смерти убивать, позволили бы проиграть минимально, а может, даже очко на бедность подбросили бы, но теперь, извините, всё, разговоров быть не может. Теперь, после хабаровского пинка, армейцы, как дворовой Кабысдох, станут бросаться на всех проходящих, таская за собой в бешенстве по двору будку. А ещё надо вспомнить, что матч-то пройдёт в Москве, потому как в братском Китае нынче всем миром борются с бациллой. Можно всё вышенаписанное усугубить ещё и тем, что в нынешнем сезоне был лишь один эпизод, когда ЦСКА проиграл более одного матча подряд.



Сложите всё это вместе и подумайте, каковы шансы у китайских товарищей. По моему глубокому убеждению, ничуть не больше, чем размер той самой бациллы, которая сейчас наводит шорох в Китае. Поэтому «от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней», «Куньлунь» будет бит жестоко и, конечно же, в основное время. И с преимуществом, полагаю, никак не менее четырех шайб».



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