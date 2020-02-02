«Куньлунь» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ в Москве 2 февраля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — ЦСКА, который состоится 2 февраля в Москве.



Прогноз: гол в первые 10 минут за 2.20.

«Драконы» могли бы чувствовать себя увереннее в гонке за плей-офф, но сами наломали дров на ровном месте. Сперва провалили концовку в Хельсинки: вели со счётом 3:0 у «Йокерита», встали и умудрились уступить в основное время (3:4). Затем нечто подобное произошло в Москве: обыгрывали «Спартак» 2:0, 3:1 и 4:3, пропустили пять шайб в заключительном периоде и остались ни с чем (4:7).



На десерт произошло поражение в Челябинске. Расклад оказался знакомым: 1:1 к 57-й минуте, пропущенная шайба за 74 секунды до сирены, третий гол в пустые ворота. И 1:3, хотя амбиции «Трактора» на данный момент ограничиваются тем, чтобы уйти с последнего места на Востоке.



Понятно, что с такой игрой по счёту зацепиться с ЦСКА вряд ли удастся. А ведь красно-синие будут злыми: после шести побед подряд они проспали дебют в Хабаровске, получив 0:3 к 23-й минуте. Затем включились и едва не спаслись, но в нужный момент Евгений Аликин подтащил (3:4).



Глобально ничего не изменилось: дивизион уже выигран, да и первая строчка на Западе вряд ли уплывёт из рук. Идущий вторым СКА отстаёт на пять пунктов, при двухочковой системе это заметная фора. А вот ответить за провал с «Амуром» действующий чемпион наверняка захочет. Тем более перед своими трибунами.



Возьмём гол в первые 10 минут за 2.20. Можно даже поднять коэффициент, заиграв шайбу ЦСКА в стартовые 10 минут — букмекеры дают на данный вариант 2.70. У «Куньлуня» огромные проблемы в обороне, а подопечные Игоря Никитина редко заваливают дебют дважды подряд».