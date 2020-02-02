«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

В матче 25-го тура чемпионата Англии 2 февраля «Тоттенхэм Хотспур» примет «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 19:30 мск.

Прогноз «Чемпионата»: победа «Ман Сити» с форой (–1) за 1.93.

Оборона «Манчестер Сити» — четвёртая по силе в чемпионате Англии: за 24 тура они пропустили 27 голов. Реже «горожан» мячи из сетки доставали только хитрый «Лестер Сити» (24), феноменальный «Шеффилд Юнайтед» (23) и сами знаете кто (у «Ливерпуля» всего 14 пропущенных). Да и с атакой у подопечных Пепа Гвардиолы полный порядок.



Серхио Агуэро вовсю борется с Джейми Варди в бомбардирской гонке, а Кевин Де Брёйне лидирует по числу голевых передач. «Манчестер Сити» успел забить уже 65 голов, что является лучшим показателем в лиге. В предстоящем поединке обороне команды Жозе Моуриньо придётся непросто.



Без травмированного Гарри Кэйна у «шпор» мяч никак не летит в ворота, а тут ещё и Кристиан Эриксен перешёл в миланский «Интер». Руководство лилейно-белых пытается выйти из сложившейся ситуации: на днях было объявлено о трансфере вингера ПСВ Стевена Бергвейна. А в СМИ обсуждается возможное возвращение Гарета Бэйла из мадридского «Реала».



Но пока они имеют то, что имеют. Без своего основного бомбардира «Тоттенхэм» не может забить больше двух мячей за матч уже целый месяц, а у «Манчестер Сити», несмотря на случающиеся привозы, одна из лучших оборон в лиге. За последние пять игр в АПЛ лилейно-белые пропустили ровно пять мячей. В предстоящем матче у вернувшегося в строй после травмы Уго Льориса будет достаточно работы. Проверим победу «горожан» с форой (–1) за близкий к «двойке» коэффициент 1.93. Поставьте на это и получите до 10 000 рублей!



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