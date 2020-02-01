Доминик Тим — Новак Джокович: прогноз Анны Чакветадзе на матч финала Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Доминик Тим — Новак Джокович в финале Australian Open — 2020.



Ставка: тотал больше 36.5 гейма за 1.55.



«Тим, естественно, фаворитом не считается, так как Джокович прекрасно себя чувствует на австралийских кортах, ему идеально подходит покрытие. Кажется, что его уже не остановить.



Многое будет зависеть от психологического настроя на игру Доминика Тима. Он слишком нервничал в игре против Зверева, не смог показать свой лучший теннис, хотя с Надалем сыграл качественно, безошибочно. Правда, немного задёргался в концовке, это показатель нервов, но всё-таки выстоял.



Думаю, что в финальном матче теннисисты сыграют больше 36,5 гейма. Все будет зависеть от того, насколько верит в свои силы Доминик Тим, так как Джокович играет стабильно. Если для него всё будет удобно, то он просто разобьёт в пух и прах своего оппонента. Но у Тима в арсенале есть комбинации, которыми он может доставить неприятности своему оппоненту, так что будет больше 36.5 гейма в матче».



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