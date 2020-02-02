«Ювентус» — «Фиорентина»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч итальянской Серии А

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 22-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Ювентус» — «Фиорентина».



Ставка: «Ювентус» победит в первом тайме за 1.81.



«Было бы, конечно, интереснее, если бы матч проводился во Флоренции, он был бы погорячее, но игра пройдёт в холодном Турине. Там «Ювентус» с холодным расчетом должен взять своё. Как мне кажется, просто победа «Ювентуса» — дешевенькая по коэффициенту. Надо что-то выдумать.



Вообще, «Юве» хорошо реагирует на поражения и удары. В этом сезоне он два раза проиграл. Проиграл «Лацио» в чемпионате, а затем через пару дней легко разобрался с «Байером», потом ещё и «Удинезе» обыграл. Проиграл «Лацио» в Суперкубке, но разгромил «Кальяри» — 4:0.



Команда умеет мобилизоваться и реагировать на неудачи. Примерно тоже самое произойдёт здесь. «Ювентус» с первых минут включит прессинг, а с прессингом всё хорошо в последнее время. Сарри наконец-то привил команде свои мысли и взгляды по части прессинга. «Ювентус» хорошо умеет выложиться в первом тайме, достаточно было примеров в этом чемпионате. Примерное равенство в таймах, чуть больше — на 1-2 гола — забили туринцы во вторых таймах. Но и в первом они хороши — умеют сразу накатить на соперника.



Сейчас «Юве», мне кажется, накатит на «Фиорентину», которая лучше включается во вторых таймах. Она в два раза больше забила после перерыва, чем до. Пусть «Фиорентина» в последних пяти матчах не проигрывает, вроде бы результат её стабилизировался. Тем не менее такой прессингующий соперник, как «Ювентус», с его составом, — это непомерная ноша. Я думаю, что в первом тайме «Ювентус» забьёт. Как минимум он в первом тайме выиграет.



Мой вариант таков: победу «Ювентуса» в первом тайме с коэффициентом 1.81. Кстати, подумайте над вариантом форы (–1), ничем не рискуете, в случае чего — расход».



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