«Барселона» — «Леванте»: прогноз Михаила Поленова на матч испанской Примеры

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 22-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Барселона» — «Леванте».
Ставка: победа «Леванте» в первом тайме с форой (+1.5) за 1.50.
«Давайте посмотрим на то, что происходит сейчас с «Барсой». Появляются даже разговоры, что игроки «Барселоны» в штыки или со скепсисом воспринимают то, что предлагает им Кике Сетьен — переход на игру в три центральных защитника. Этот вариант барселонским игрокам не очень-то нравится, ведь они не привыкли так играть.
Мне кажется, что Сетьену потребуется достаточно много времени для того, чтобы взрастить в «Барселоне» свой футбол. А это означает, что у соперника «Барсы» есть все шансы для того, чтобы воспользоваться дисбалансом и локальными проблемами команды.
Если мы посмотрим, как «Барселона» играет против соперников дома, то удивим, что во втором тайме она забивает гораздо больше, чем в первом. Это означает, что есть резон взять, например, вот такой вариант ставки на предстоящий матч: «Леванте» в первом тайме с форой (+1,5) с коэффициентом 1.50. Мне кажется, что «Леванте» способен не проиграть крупно в первом тайме, а уж потом видно будет. Проблемы «Барселоны», на мой взгляд, очевидны».
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