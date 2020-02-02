«Вильярреал» — «Осасуна»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании 2 февраля

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 22-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Вильярреал» — «Осасуна».
Ставка: победа «Вильярреала» за 1.86.
«На мой взгляд, хоть «Осасуна» и является очень приятной командой с приятным для глаза футболом, но они сейчас имеют очень большие проблемы с составом. Я бы даже назвал эту команду рабоче-крестьянской в хорошем смысле этого слова. Если все те, кто сейчас под вопросом в составе «Осасуны», не сыграют, то это может стать очень серьёзной проблемой для команды. Отсутствие защитника Наваса и особенно отсутствие Чими Авилы — это всё осложняет варианты игры в атаке для «Осасуны». Если мы посмотрим на результаты игр этой команды, то свои главные очки она всё-таки добирала на своем поле, а выезды ей давались сложно.
У «Вильярреала», в свою очередь, были какие-то локальные срывы, например, поражение от «Эспаньола» дома или поражение от «Сельты» дома. Это всё то, что нельзя было запланировать, для всех эти поражения оказались неожиданностью. Я в своем прогнозе буду отталкиваться от того, что «Вильярреал» сейчас просто-напросто сильнее.
Поэтому в матче «Вильярреал» — «Осасуна» я предлагаю простой, как репа, вариант — чистая победа «Вильярреала» с коэффициентом 1.86. Очень даже вероятно, по-моему, что дома «Вильярреал» одержит победу над «Осасуной».
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