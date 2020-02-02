«Милан» — «Верона»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Италии 2 февраля

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Милан» — «Верона» в чемпионате Италии.



Ставка: ИТБ 1.5 мяча «Милана» за 1.75.



«Очень сложно отдавать кому-то предпочтение в этой игре. У «Милана» сейчас серия из 6 игр без поражений. «Верона» тоже не проиграла ни одного матча в январе. У «Милана» если и есть победы, то они трудовые, добытые на последних минутах. Поэтому если в этом матче «Милан» и победит, то счет будет минимальный. Но в целом атака «Милана» приобрела новый характер с приходом Ибрагимовича, и в последних матчах было создано множество голевых моментов.

Команда играет на Златана, да и Златан тоже много передач отдаёт. Само его присутствие на поле говорит о том, что оборона соперника будет больше внимания уделять этому игроку, что позволяет одноклубникам иметь больше свободы действий. Поэтому мне кажется, что «Милан» способен забить два мяча, тем более на своем поле».



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